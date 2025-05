Varginha recebe Dias de Campo da Fundação Procafé nos dias 21 e 22 de maio

Evento técnico reunirá cafeicultores, pesquisadores, consultores e estudantes para troca de conhecimento

Foto: Douglas Wilker/Casa da Comunicação Franca

Cafeicultores, técnicos, agrônomos, pesquisadores, consultores e estudantes da área da cafeicultura têm um encontro marcado nos dias 21 e 22 de maio, em Varginha, para os Dias de Campo da Fundação Procafé. Com uma expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes, o evento será realizado na Fazenda Experimental de Varginha e promete ser uma oportunidade única para a troca de conhecimentos e experiências no setor.

Com foco na apresentação de novas tecnologias para otimização do manejo dos cafezais, os Dias de Campo abordarão temas como: novos tipos de mudas de café, efeito de diferentes épocas de colheita na produtividade do cafeeiro, competição de cultivares e quebra da safra 2025.

“Este evento representa um ponto de encontro estratégico para produtores e profissionais ligados à cafeicultura, proporcionando acesso a informações valiosas por meio de demonstrações tecnológicas in loco. Isso permite visualizar, de forma prática, os resultados das pesquisas mais recentes”, destaca João Marcelo Oliveira de Aguiar, superintendente executivo da Fundação Procafé.

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão visitar oito estações de campo, sendo algumas conduzidas pela equipe da Procafé e outras por empresas e instituições parceiras. A programação inclui também a participação de cerca de 50 expositores, com uma variedade de produtos e serviços voltados aos cafeicultores, fomentando o fortalecimento do setor.

Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuita pelo link https://eventos.fundacaoprocafe.com.br e levar, no dia do evento, ao menos 1 quilo de alimento não perecível.

Logo após o cerimonial de abertura, os grupos seguirão o circuito técnico pela propriedade. O evento será realizado das 8h às 16h, na Fazenda Experimental, localizada na Avenida Projetada, 2894, bairro São Francisco, em Varginha.

O evento em Varginha é o terceiro e último encontro da série de Dias de Campo promovidos pela Fundação Procafé. O primeiro ocorreu em Boa Esperança, no dia 16 de abril, e o segundo em Franca/SP, no dia 23 de abril.

SOBRE A FUNDAÇÃO PROCAFÉ

Reconhecida por seus trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e difusão de tecnologias cafeeiras, a Fundação Procafé atua há 23 anos como entidade privada, sem fins lucrativos, instituída por cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações. Seu principal objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da cafeicultura brasileira, mantendo o país na liderança mundial do setor.

Fonte: Fundação Procafé