Varginha recebe 4º Encontro de Patinadores do Sul de Minas

Haverá passeios e workshop com os melhores patinadores do Brasil, proporcionando uma oportunidade única com momentos descontraídos e interações sociais garantidos, criando laços e compartilhando experiências com outros amantes do patins.

Foto: Divulgação

Está chegando o tão esperado 4º Encontro de Patinadores do Sul de Minas! Organizado pela Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da SEMEL (Secretaria de Esportes e Lazer), o evento está agendado para os dias 27 e 28 de julho.

O evento, já tradicional entre os patinadores, atrairá os melhores talentos do Brasil e oferecerá uma programação repleta de diversão e aprendizado. Haverá passeios e workshops com os melhores patinadores do país, proporcionando uma oportunidade única.

A equipe da Rollingsports irá abrilhantar o 4º Encontro de Patinadores do Sul de Minas! Este evento imperdível contará com a presença de grandes nomes do patins que prometem trazer muita emoção e adrenalina para todos os participantes.

O campeão brasileiro e vice mundial Danilo Senna estará presente, compartilhando suas habilidades e experiências. Além dele, teremos a presença da incrível Vivi Oliveira, conhecida por organizar o prestigiado URBAN da Amizade, e que também está ajudando na organização do nosso encontro em Varginha.

Também abrilhantando o evento, teremos Alê Santos e Jhow, que juntos com Danilo e Vivi, vão proporcionar um espetáculo inesquecível para todos os apaixonados por patins.

Traga seus amigos, familiares e muita energia para viver momentos únicos com a equipe da Rollingsports. Junte-se a nós em Varginha e faça parte deste grande encontro de patinadores. Nos vemos lá!

Fonte: SEMEL