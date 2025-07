Varginha recebe 3ª edição do Festival Toca Raul neste sábado

Iniciativa reunirá diversas atrações locais, com repertório composto por cinco músicas do eterno “Maluco Beleza”, Raul Seixas.

Foto: Divulgação

A cidade de Varginha se prepara para mais uma edição do tradicional Festival “Varginha Toca Raul”, que celebra o legado do icônico Raul Seixas. O evento, que já faz parte do calendário cultural do município, chega à sua 3ª edição no dia 12 de julho, sábado, a partir das 16h, no Grêmio Recreativo da Escola de Samba Império da Serrinha.

A iniciativa reunirá diversas atrações locais, onde cada apresentação terá até 30 minutos de duração, com repertório composto por cinco músicas do eterno “Maluco Beleza”, Raul Seixas. A noite ainda contará com um show de encerramento surpresa, com uma banda cover especialmente convidada pela produção.

Confira programação

16h00 – Dj Maroca

16h30 – Maraquetê

17h00 – Gato Quadrado

17h30 – Evoé Brasil

18h00 – Rota 381

18h30 – Homil Jr (Trio)

19h00 – Garagem 493

19h30 – Grilo à Paisana

20h00 – Jardim do Sapo

20h30 – Clínica Tobias Rock’n’Roll and Blues

21h00 – Moe & Os Agricultores (encerramento)

Além dos shows, o festival oferecerá como contrapartida social o projeto “Plunct, Plact, Zum” — cinco oficinas gratuitas de Musicalização Infantil, Canto, Ritmo e Performance, voltadas para 30 crianças entre 5 e 14 anos. As atividades terão a direção artística e musical do Maestro Rosildo Beltrão e serão ministradas pela cantora e professora Millena de Castro.

Outras atrações

Dani Werneck – grafitando ao vivo

Endersenhos – desenhos e caricaturas ao vivo

Lukinha Abreu – pintando quadros com a boca e pés ao vivo

Natália Grechi e Gustavo Oliveira: interpretando as bandas em Libras

Smile Tattoo 10: Tatuador, flash tattoo

Michel Bacana e Margot Shukuri: Mestres de cerimônia

Segundo Rosildo Beltrão, idealizador e coordenador do projeto, o Festival nasceu do desejo de valorizar a música brasileira e levar novas linguagens musicais para as crianças da cidade, além de celebrar a obra e a memória de Raul Seixas, que em 2025, completaria 80 anos.

“A terceira edição do Festival Varginha Toca Raul será uma celebração especial, em homenagem ao nosso grande mestre do rock brasileiro e em comemoração ao Dia Internacional do Rock”, ressalta o produtor.

Fonte: Festival Toca Raul