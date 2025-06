Varginha recebe 2º Seminário de Prevenção Contra Incêndio e Pânico

Foto: Corpo de Bombeiros

O Centro de Excelência em Cafeicultura (SENAR), localizado na Rua Luiz Dominghetti, 115, Alto Vale, em Varginha (MG), será palco do 2º Seminário de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, no dia 25 de junho de 2025, das 18h00 às 22h00. O evento é gratuito e voltado para engenheiros, arquitetos, responsáveis técnicos, representantes públicos, estudantes de engenharia e bombeiros militares.

O seminário tem como objetivo principal promover a aproximação do Corpo de Bombeiros com a sociedade, oferecendo um espaço para atualização e diálogo sobre a regularização de edificações, prevenção e combate a incêndios, além de apresentar novas tecnologias na área. Durante o evento, serão realizadas palestras técnicas com especialistas.

Entre os palestrantes confirmados estão Luiz Vieira, engenheiro de aplicações da Saint-Gobain, que abordará “Elementos Envidraçados Resistentes ao Fogo”; o Capitão BM Josué, subchefe do Núcleo de Análises do CAT/CBMMG, que falará sobre “Saídas de Emergência em Edificações Antigas”; e a Cabo BM Jéssica, auxiliar de vistoria do PPV/9º BBM, que tratará da “Renovação do AVCB”.

O evento contará com emissão de certificado de participação, e as vagas são limitadas. Os interessados devem realizar inscrição prévia através do link:

https://forms.gle/4dJkHWWgtDzxnX1X6

A participação é uma excelente oportunidade para atualização profissional e troca de conhecimentos sobre segurança contra incêndio e pânico.

Fonte: Corpo de Bombeiros