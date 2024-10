Varginha recebe 2ª edição do Oktoberfest a partir desta quinta-feira

A Oktoberfest está voltando com tudo, e vai ser simplesmente inesquecível! Prepare-se para 4 dias de muita música, cerveja artesanal e diversão!

Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (10), o Centro de Varginha recebe a 2ª edição do Oktoberfest Varginha, que acontecerá na Concha Acústica, na Praça do ET, e promete ser uma celebração inesquecível para os amantes de música, cerveja artesanal e boas comidas. O evento ocorre de 10 a 13 de outubro e contará com uma programação repleta de atrações.

Nos quatro dias de festa, os participantes poderão desfrutar de mais de 10 shows ao vivo, apresentando artistas locais e atrações de renome. Além disso, cinco renomadas cervejarias artesanais estarão presentes, oferecendo o melhor das suas produções. Os apreciadores de gastronomia também terão motivos para comemorar, com uma variedade de pratos que prometem agradar todos os paladares.

A programação inclui também o OktoBEER RUN, no sábado, dia 12/10, às 17h, com saída em frente a Concha Acústica. A proposta é unir corrida e chopp, garantindo uma experiência única para os participantes. serão 3,2km, 4 chopps, camiseta, medalha e muito mais. Inscreva-se agora pelo link: https://www.portaldascorridas.com.br/…/oktobeer-run…

Para os fãs de automóveis, o evento incluirá o “Encontro Mensal dos Antigos”, que reunirá carros clássicos e antigos no dia 11 de outubro, a partir das 18h. Prepare-se para tirar fotos incríveis e se maravilhar com os detalhes impecáveis dessas máquinas que são puro charme e história.

Programação:

Quinta-feira (10/10) : A partir das 18h

: A partir das 18h Sexta-feira (11/10) : A partir das 18h

: A partir das 18h Sábado (12/10) : A partir das 11h

: A partir das 11h Domingo (13/10): A partir das 11h

Fonte: Redação CSul, informações de Oktoberfest Varginha