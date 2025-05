Varginha realizou a 3ª Conferência Municipal das Mulheres

Evento teve como foco a construção de propostas e diretrizes voltadas às políticas públicas para as mulheres nos âmbitos municipal, estadual e federal.

Foto: OAB Varginha

Nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025, foi realizada a 3ª Conferência Municipal das Mulheres em Varginha, reunindo lideranças e representantes de diversas instituições e setores da sociedade civil. O evento teve como foco a construção de propostas e diretrizes voltadas às políticas públicas para as mulheres nos âmbitos municipal, estadual e federal.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Varginha marcou presença com a participação da Dra. Francyni Soares Pedruzi, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, que representou a entidade como conselheira titular. Também estiveram presentes a Dra. Roberta Menezes Figueiredo, vice-presidente da OAB Varginha, a Dra. Sônia Helena de Paula Ramos, presidente da Comissão da Mulher Advogada, a Dra. Luciane Ferreira e Souza, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e a Dra. Andrêssa Marques Ferreira, presidente da Comissão de Mediação e Direito Sistêmico.

Durante o encontro, foram debatidas e votadas importantes propostas com o objetivo de fortalecer as políticas de igualdade de gênero, proteção dos direitos das mulheres e enfrentamento à violência. A conferência foi presidida pela Sra. Mônica Cardoso, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e contou com a presença da coordenadora do CIAM – Centro Integrado de Atendimento à Mulher, Sra. Ângela Toledo.

A participação da OAB Varginha reforça o compromisso da instituição com a promoção dos direitos humanos, especialmente na defesa das mulheres, crianças e adolescentes, atuando de forma ativa e colaborativa junto aos conselhos e espaços de construção coletiva de políticas públicas.

Fonte: OAB Varginha