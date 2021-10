Varginha realizará o 4° LIRAa nos dias 25,26 e 27

Bairro Sagrado Coração receberá “Mutirão da Dengue” na quarta-feira (10/11).

Redação CSul / Foto destaque: Pixabay

A Prefeitura de Varginha, por meio do setor de Vigilância Ambiental, realiza nos dias 25, 26 e 27 de outubro, o 4º LIRAa – Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti do ano de 2021, que consiste em visitar 20% dos quarteirões sorteados pelo programa do Ministério da Saúde, sendo que o mesmo será realizado em todo território nacional, em cidades com índice de infestação com mais de 2 mil imóveis.

De acordo com José Donizeti de Souza, Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental, nos imóveis visitados pelo Agente de Combate às Endemias, além do tratamento e eliminação dos focos, são recolhidos exemplares das larvas encontradas, que segue junto a formulário próprio contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de larvas sendo encaminhadas ao laboratório do setor onde se faz a contagem e a identificação das mesmas.

Após todo esse trabalho, todos os dados são lançados no sistema onde o mesmo classifica o município como; Baixo Risco, Médio Risco ou Alto Risco.

Sendo assim não haverá mutirão de limpeza na próxima quarta feira 27/10/2021 e também devido ao feriado do dia de FINADOS, não haverá mutirão no dia 03/11/2021.

Mutirão da Limpeza

O próximo mutirão de limpeza será no dia 10/11, nos bairros Sagrado Coração I, Alto Figueira e Sagrado Coração II.