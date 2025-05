Varginha realiza Simpósio sobre Letramento Racial e oficializa adesão ao PNEERQ

A programação contará com palestras e rodas de conversa conduzidas por especialistas na área educacional

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Nesta quinta-feira (08/05), das 8h às 17h , a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoverá o 1º Simpósio Letramento Racial. O evento acontecerá no Theatro Capitólio e marcará a adesão do município ao Plano Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais (PNEERQ), reafirmando o compromisso com políticas de inclusão e diversidade no ensino.

A programação contará com palestras e rodas de conversa conduzidas por especialistas na área educacional, abordando a importância do letramento racial e estratégias para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link bit.ly/letramentoracialvga.

O evento será um espaço de aprendizado e diálogo, promovendo reflexões e trocas de experiências entre educadores, gestores e membros da comunidade. A iniciativa busca fortalecer o compromisso das instituições de ensino com a equidade racial, incentivando práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O simpósio representa um importante passo na implementação de políticas educacionais voltadas à promoção da igualdade racial no município.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha