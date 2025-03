Varginha realiza Seminário de Direito Civil: O Direito e as Questões Étnico-Raciais

Seminário é realizado com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e conta com a parceria da OAB Varginha.

Na próxima terça-feira (25/03), às 19h, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Varginha (COMPIR) promoverá o Seminário de Direito Civil: O Direito e as Questões Étnico-Raciais. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado no auditório da OAB Varginha, localizado na Av. Plínio Salgado, 415 – Vila Pinto.

Destinado a estudantes, advogados, profissionais do Direito e demais interessados, o seminário tem como objetivo debater a relação entre o Direito Civil e as questões étnico-raciais. O encontro buscará promover reflexões sobre como o Direito pode ser um instrumento de equidade e inclusão social, além de atuar na promoção da igualdade racial e no combate à discriminação.

A mediação ficará a cargo da professora Marina Cezário dos Santos Felipe, conselheira do COMPIR e secretária-geral adjunta da OAB Varginha. O evento contará com a participação de especialistas que trarão diferentes perspectivas sobre o tema:

• Bruno Estevam Arantes – Advogado, especialista em Direito Processual Civil e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Varginha. • Mailso Paiva Martins – Advogado, especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Presidente da Comissão de Promoção e Igualdade Racial e subdelegado da Caixa de Assistência dos Advogados, Subseção de Varginha. • Paula Eugênio de Souza – Advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, delegada da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) da 20ª Subseção, integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB Varginha e vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da OAB Varginha.

