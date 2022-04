Varginha realiza pesca no Parque Novo Horizonte no próximo domingo

Em comunicado, a administração municipal pediu para quem for participar e puder, que leve um quilo de alimento não perecível, que será doado às instituições beneficentes.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Ainda conforme a prefeitura, a orientação é que peixes pequenos sejam devolvidos ao lago, e que os pescadores tenham o máximo de cuidado por não iscar patos, que também estarão no lago.

De acordo com a administração municipal, na última edição da pescaria, no ano de 2019, cerca de 2.500 pessoas passaram pelo Parque Novo Horizonte. A data, nesse ano, foi escolhida em virtude da Semana Santa, sendo uma opção para que as pessoas possam ter o peixe para o feriado de sexta-feira Santa.

Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.