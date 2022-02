Varginha realiza concurso para vagas de Procurador Municipal

Ao todo, 525 candidatos participaram da primeira prova, que foi composta por 100 questões de múltipla escolha, com cada uma no valor de um ponto. A prova teve duração de cinco horas. Estão classificados para próxima etapa os candidatos que ficaram até a 150ª colocação.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Neste domingo (13), a prefeitura de Varginha realizou uma prova objetiva voltado ao concurso público para preenchimento de cinco vagas na Procuradoria Geral do Município (PGM). As vagas são para Procurador Municipal e outras.

Segundo a assessoria da prefeitura, no próximo dia 27 de março acontecerá a prova discursiva. Já a entrega dos títulos para avaliação e classificação acontecem nos dias 29 de abril, 2 e 3 de maio.

“É uma satisfação enorme poder realizar o concurso visando o preenchimento de vagas para o cargo de Procurador Municipal da Procuradoria Geral do Município de Varginha, que vem sendo reestruturada desde o ano de 2017, seguindo firme na meta estabelecida de se tornar uma das mais fortes e bem estruturadas Procuradorias do interior de Minas Gerais” – disse o Procurador-Geral do Município, Dr. Evandro Santos.

Em sua fala, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, elogiou a todos da Procuradoria Geral de Varginha, no qual chamou de “modelo para toda região”.

Conforme a Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal nº 1, de 19 de dezembro de 2017, “A Procuradoria Geral do Município – PGM é uma instituição permanente, essencial à justiça, à legalidade e à função jurisdicional, sendo incumbida da tutela do interesse público e dos interesses difusos e coletivos municipais, tendo por princípios a unidade, a indivisibilidade, a tutela do interesse público e a autonomia técnico-jurídica, além de ser responsável pela defesa da autonomia municipal, pela prevenção e solução dos conflitos e pelo controle prévio da constitucionalidade e da legalidade dos atos da Administração Pública, além de ser responsável pela representação judicial e extrajudicial do Município e, privativamente, pela execução da dívida ativa municipal”.