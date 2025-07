Varginha realiza capacitação sobre riscos psicossociais e assédio no ambiente de trabalho

A iniciativa visa garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo para todos os servidores

Foto: Prefeitura de Varginha

Servidores da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA-DO), das Secretarias Municipais de Educação (SEDUC) e de Saúde (SEMUS), além da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV), participaram, no dia 9, de um Treinamento de Valorização dos Servidores.

O tema abordado foi “Assédio Moral e Sexual no Contexto dos Riscos Psicossociais”, preconizados pela NR-1 – Disposições gerais e gerenciamento dos riscos ocupacionais para capacitar os integrantes da CIPA para atuar de forma eficaz em casos complexos de assédio.

O engenheiro de Segurança e professor Jorge Francisco Rodrigues ressaltou dois pré-requisitos fundamentais:

Criação de um canal de denúncia anônimo – essencial para que as vítimas se sintam seguras ao relatar incidentes.

Formação de uma comissão de ética – responsável por investigar, analisar e tomar as medidas necessárias diante das denúncias de assédio moral e sexual.

De acordo com o supervisor do Serviço de Treinamento e Valorização – STV, Celso Avila Prado, a iniciativa visa garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo para todos os servidores, combatendo ativamente o assédio e promovendo a ética nas relações profissionais, o que será providenciado junto à administração. Ele também apresentou sobre a missão, visão e valores do STV/DRHU.

Estiveram presentes o diretor de Recursos Humanos, Lucas de Souza que fez a abertura, enalteceu a iniciativa de capacitar os servidores e externou o desejo do prefeito Leonardo Ciacci em empoderar os treinamentos para a melhoria contínua e valorização dos servidores.

O tema do assédio será aplicado para todos os servidores municipais e chefias.

Fonte: Prefeitura de Varginha