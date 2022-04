Varginha realiza ‘Campanha do Cobertor’ no canil; chegada do inverno é principal motivo

Segundo a prefeitura, atualmente, o espaço conta com cerca de 200 cães e 30 gatos, que são recolhidos das ruas, vítimas de abandono ou em situação de maus-tratos. Todos aguardando adoção.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha está organizando a ‘Campanha do Cobertor, que tem como objetivo arrecadar mantas, toalhas, cobertores, pallets, roupas, casinhas, lonas, sacarias de café e lençóis, para aquecer os animais no Canil Municipal.

As doações deverão ser realizadas no Centro de Zoonoses, no setor de Bem-Estar Animal. O horário para arrecadação acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h30. O Centro fica na Avenida dos Imigrantes, 3758, no bairro da Vargem (antiga sede da Escola Municipal Matheus Tavares).

“Se você tem em casa alguns dos itens acima mencionados (coberta, roupinhas, casinhas ou qualquer outra coisa que possa aquecer os animaizinhos do Canil, se junte a nós nessa campanha” – disse a prefeitura em nota.

Para outras informações, entrar em contato pelo telefone: (35) 3690-2276.