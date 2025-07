Varginha realiza Abertura da 14ª turma do curso EpiSUS

Cerimônia de abertura aconteceu no auditório da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), campus Varginha.

Foto: Tânia Corrêa/SES-MG

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SubVS) e da Escola de Saúde Pública do Estado (ESP-MG), deu início, no dia 30 de junho, à 14ª turma do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) – Nível Fundamental 2025. A cerimônia de abertura aconteceu no auditório da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), campus Varginha.

O EpiSUS é um programa voltado à formação de profissionais de saúde das três esferas de gestão do SUS, com foco no desenvolvimento de competências em epidemiologia de campo, vigilância em saúde, investigação de surtos e resposta a eventos de saúde pública. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a SES-MG e a ESP-MG, com o objetivo de formar epidemiologistas de campo em nível fundamental.

A capacitação ocorrerá entre os dias 30 de junho e 18 de setembro, sob tutoria e docência de servidoras da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha, vinculadas à área de Vigilância em Saúde.

O curso é direcionado a profissionais que atuam como referências técnicas em epidemiologia ou na atenção primária à saúde. Nesta edição, 27 participantes foram selecionados. Nos primeiros dias da formação, estiveram presentes a coordenadora de Promoção, Cuidado e Vigilância em Saúde da ESP-MG, Alice Senra Cheib, além das representantes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (CIEVS-Minas), Natália Littig e Eva Lídia Arcoverde Medeiros — esta última participou de forma remota, dando as boas-vindas aos alunos.

“O mundo contemporâneo traz grande preocupação com a emergência e reemergência de diversas doenças, inclusive no Brasil. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio do EpiSUS, cumpre seu papel ao capacitar profissionais para intervir diante dessas emergências em saúde pública. É fundamental que tenhamos pessoas preparadas para agir e salvar vidas”, destacou o coordenador de Vigilância em Saúde da SRS Varginha, Demétrio Junqueira Figueiredo.

Fonte: SES-MG