Varginha realiza 4ª Oitiva Pública foca nas Culturas Populares e Tradicionais

Oitiva tem como objetivo promover um espaço democrático de escuta e diálogo com a comunidade cultural, contribuindo para a construção participativa das políticas públicas no setor.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Conselho Municipal de Política Cultural, convida artistas, produtores e representantes da sociedade civil para participarem da 4ª Oitiva Pública da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O encontro será realizado na próxima terça-feira (22/07), às 19h, no Theatro Municipal Capitólio (Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro).

Com foco nas Culturas Populares e Tradicionais (Folia de Reis, Religiões de Matriz Africana, Capoeira e Circo, Samba, dentre outros), a oitiva tem como objetivo promover um espaço democrático de escuta e diálogo com a comunidade cultural, contribuindo para a construção participativa das políticas públicas no setor.

As discussões irão subsidiar a elaboração das ações do ciclo 2 da PNAB, promovendo maior representatividade e eficácia nas iniciativas de fomento à cultura local.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha