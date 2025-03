Varginha realiza 3ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa

O encontro, que acontecerá das 8h às 15h30, será na Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA.

Foto: Prefeitura de Varginha

No início do próximo mês, no dia 02 de abril (quarta-feira), será realizada a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha. O encontro, que acontecerá das 8h às 15h30, será na Faculdade de Direito de Varginha – FADIVA.

Nesta 3ª edição da Conferência, o tema selecionado para discussão será “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”

As Conferências dos Direitos da Pessoa Idosa são uma instância de debate, de formulação e de avaliação sobre temas específicos e de interesse público, voltados à temática do envelhecimento e aos direitos das pessoas idosas.

Contam com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, sendo espaços amplos e democráticos de reflexão, discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as várias políticas públicas.

Se inscreva através do link: https://forms.gle/idQqBxak2q5oTC1V7

Fonte: Prefeitura de Varginha