Varginha promove mais uma Roda de Conversa da Atenção Primária

Rodas de Conversa visam promover um espaço mensal para diálogo, troca de experiências e alinhamento de estratégias sobre temas essenciais da Atenção Primária à Saúde

Foto: Tânia Corrêa / SRS Varginha

Coordenadores de Atenção Primária à Saúde do território da Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRS) foram recebidos, no dia 22/05, no auditório do Centro Administrativo do Sul de Minas, em Varginha, pela equipe da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (CRAS) da Regional, para a 3ª Roda de Conversa do ano.

As Rodas de Conversa visam promover um espaço mensal para diálogo, troca de experiências e alinhamento de estratégias sobre temas essenciais da Atenção Primária à Saúde (APS).

Neste mês, as pautas apresentadas e discutidas consistiram em abordar a identificação, prevenção e condução do atendimento de urgências e emergências na Unidade Básica de Saúde; o Indicador 4 da Política Estadual de Promoção à Saúde – (POEPS); o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) e sua interface com a APS; a apresentação dos indicadores do Cofinanciamento Federal da APS, que foram divulgados nacionalmente na tarde do dia anterior à reunião e outros informes sobre credenciamento de equipes e suspensão de repasse financeiro; além de uma introdução sobre a rotina de Mobilização Social em Saúde.

Para Mônica Maciel, Referência da CRAS na Regional de Varginha, a Roda de Conversa deste mês “proporcionou aos profissionais a discussão de temas relevantes para o cotidiano das equipes, estimulando as boas práticas em saúde e o registro adequado das muitas ações que eles já implementam no território”.

As Rodas de Conversa possuem periodicidade mensal. Para André Luiz, Coordenador da Atenção Primária de Jesuânia, as rodas de conversa mostraram-se muito eficientes para dar suporte e auxílio quanto aos mecanismos de programas estaduais e federais.

“Durante os encontros, pudemos tirar dúvidas de todos os âmbitos, trocando experiências com as referências técnicas regionais e também com colegas dos municípios. O esclarecimento de questões das portarias e resoluções possibilita o planejamento com a utilização de recursos, ações e estratégias da atenção primária e de todo o direcionamento da rede de assistência.” Ainda segundo o Coordenador, os encontros mostram que desafios existem em todos os municípios, mas que, unidos, pode-se fazer um SUS integrado e funcional. “Contar com o apoio das referências técnicas de forma mais próxima e presencial, mensalmente, faz com que nos sintamos acolhidos e direcionados para realizar um bom trabalho”, concluiu.

Fonte: SES-MG