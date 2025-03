Varginha promove evento ambiental “Domingo no Parque – As Quatro Estações”

As atividades serão no próximo domingo, 23 de março, das 9h às 11h30 no Parque Novo Horizonte.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha vai promover, por meio da Secretaria de Meio Ambiente – SEMEA, o “Domingo no Parque – As Quatro Estações”.

As atividades educativas serão em alusão ao Dia Mundial de Conscientização pelas Mudanças Climáticas (16 de março), Outono (20 de março), Dia das Florestas (21 de março) e Dia Mundial da Água (22 de março).

A programação, em parceria com a COPASA, PRO-MANANCIAIS, COLETIVO VARGINHA LIXO ZERO, SICOOB CREDIVAR e PREFEITURA, é para toda a família.

As atividades serão realizadas no próximo domingo, dia 23 de março, das 9h às 11h30 no Parque Novo Horizonte, em Varginha.

A entrada no Parque é gratuita, assim como a participação nas atividades, mas é necessário fazer inscrição prévia através do link: https://shre.ink/MrbC.

Fonte: Prefeitura de Varginha