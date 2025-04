Varginha promove ações intensificadas no Dia D de Combate a Dengue

O próximo mutirão de limpeza será no bairro: Centenário

Foto: Prefeitura de Varginha

Na segunda-feira, 24 de março, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor de Vigilância Ambiental, realizou o Dia “D” Municipal de Combate ao Aedes aegypti, com uma série de ações educativas, preventivas e operacionais em diversos pontos da cidade.

A mobilização contou com atividades educativas voltadas para os alunos da FUVAE (Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais) e para os idosos do Lar São Vicente de Paulo, promovendo orientações sobre os riscos e formas de prevenção à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Ações de campo

Recolhimento de pneus: Foram recolhidos 129 pneus descartados irregularmente nos bairros Vila Floresta, Vargem, Imperial, Parque Ileana, Pinheiros, Sete de Outubro, Sion, Bela Vista, Corcetti, Treviso, Imaculada Conceição e Novo Horizonte.

Foram recolhidos 129 pneus descartados irregularmente nos bairros Vila Floresta, Vargem, Imperial, Parque Ileana, Pinheiros, Sete de Outubro, Sion, Bela Vista, Corcetti, Treviso, Imaculada Conceição e Novo Horizonte. Fumacê e bloqueios vetoriais: Aplicações de inseticida por meio de UBV (ultra baixo volume) costal e veicular foram realizadas nos bairros São Lucas, Jardim Itália, Alto da Figueira, Vila Pinto, Treviso, Santa Mônica, Jardim Áurea, São Geraldo, Dona Josefina, Rio Verde, Sion, Canaã, Nova Varginha e Vila Murad, como resposta às notificações de casos de dengue.

Aplicações de inseticida por meio de UBV (ultra baixo volume) costal e veicular foram realizadas nos bairros São Lucas, Jardim Itália, Alto da Figueira, Vila Pinto, Treviso, Santa Mônica, Jardim Áurea, São Geraldo, Dona Josefina, Rio Verde, Sion, Canaã, Nova Varginha e Vila Murad, como resposta às notificações de casos de dengue. Borrifação em pontos estratégicos: O bairro Jardim Rezende recebeu ações de bloqueio vetorial com aplicação de inseticida em locais previamente mapeados como de risco.

O bairro Jardim Rezende recebeu ações de bloqueio vetorial com aplicação de inseticida em locais previamente mapeados como de risco. Uso de drones: Vistorias com drones foram realizadas nos bairros Vila Pinto, Vila Murad e Jardim Andere, permitindo a identificação de focos do mosquito em áreas de difícil acesso.

Capacitações e parcerias

O supervisor geral do Setor de Vigilância Ambiental, Edson Batista Rosa, participou de um treinamento voltado ao controle de vetores da febre amarela, promovido pela Superintendência Regional de Saúde (SRS).

Além disso, foi realizada uma capacitação conjunta com o SESMT (Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho) e a Guarda Civil Municipal, abordando segurança no trabalho e identificação de tipos de violência que os agentes podem enfrentar no dia a dia. A instrução foi conduzida pelo GCM Paulo Henrique Oliveira.

Participação em eventos

No dia 7 de abril, o setor também participou do evento Conexão Minas – Saúde, realizado no centro de Varginha. Na ocasião, os Agentes de Combate às Endemias apresentaram os equipamentos utilizados no combate ao Aedes aegypti, demonstrando à população as ações realizadas na cidade.

A Prefeitura de Varginha reforça que o combate ao mosquito é uma responsabilidade coletiva e convoca todos os moradores a colaborarem com os cuidados em suas residências, eliminando qualquer foco de água parada.

Fonte: Prefeitura de Varginha