Varginha promove a 2ª edição do Duelo dos Campeões

O confronto será realizado no domingo, Estádio Municipal Dilzon Melo (Melão), a partir das 10h.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), realiza no próximo domingo, dia 29, a 2ª edição do Duelo dos Campeões, grande evento que celebra o futebol amador da cidade.

A partida reunirá os campeões das principais competições municipais: o Petrópolis, vencedor do tradicional Bairrão, e o Registânea, atual campeão do Amadorzão 2024. O confronto será realizado no Estádio Municipal Dilzon Melo (Melão), a partir das 10h.

Além de ser um grande espetáculo esportivo, o Duelo dos Campeões também terá caráter solidário. A entrada será 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá), que será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

De acordo com o secretário de Esportes, Milton Tavares Júnior, o evento é uma oportunidade de fortalecer o futebol amador e o espírito solidário da população. “O Duelo dos Campeões é uma festa do esporte varginhense, que valoriza os nossos atletas e proporciona à torcida um espetáculo digno dos grandes clássicos da nossa cidade”, destacou.

Já o supervisor de Esportes da SEMEL, Hernane Vítor dos Santos, reforça o convite à comunidade. “Preparamos tudo com muito carinho para receber as famílias e os amantes do futebol. Será uma manhã especial, de esporte e confraternização”, afirmou.

O prefeito Leonardo Ciacci afirmou que “a prática de esportes é fundamental para a saúde física e mental; e por outro lado é motivo de reunião para o espetáculo que no domingo teremos no Melão com Petrópolis e Bairrão. Por isso, convidamos as torcidas para compareceram com o espírito de solidariedade que tanto precisamos”.

O jogo também será uma prévia do Amadorzão 2025, que tem início já na próxima semana, prometendo movimentar ainda mais o calendário esportivo da cidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha