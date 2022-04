Varginha poderá ter ‘Museu do Café’ em breve

Reunião entre o prefeito Vérdi Melo, diretoria da Cooperativa Minasul e representantes do Museu do Café de Santos definiu passos para instalação do espaço.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo recebeu, nesta quarta-feira (6), a visita de representantes do Museu do Café de Santos e da cooperativa Minasul.

Na reunião, estiveram presentes, além do prefeito, o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha (Minasul), José Marcos Rafael; a diretora executiva do Museu do Café de Santos, Alessandra Almeida e a gerente de desenvolvimento institucional do Museu, Caroline Nóbrega.

Segundo a assessoria da administração municipal, o objetivo da reunião foi efetivar a parceria para que seja instalado o Museu do Café em Varginha.

De acordo com o chefe do Executivo, os trabalhos de instalação serão viabilizados através de esforços entre a Minasul, prefeitura de Varginha e representantes do Museu.