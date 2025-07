Varginha pode ganhar um Centro de Inovação e Empreendedorismo Universitário

Projeto da UNIFAL-MG foi contemplado com recursos superiores a R$700 mil para a implantação e consolidação do CIEU

Foto: UNIFAL-MG

A UNIFAL-MG aprovou recentemente a criação do Centro de Inovação e Empreendedorismo Universitário (CIEU), uma iniciativa destinada à estruturação e consolidação da cultura empreendedora e inovadora nos três campi da instituição nas cidades de Alfenas, Varginha e Poços de Caldas.

Idealizado a partir de um diagnóstico institucional detalhado, o projeto identificou a necessidade de fortalecer o ambiente empreendedor e inovador dentro da Universidade. Sob coordenação da professora Izabella Carneiro Bastos, responsável pela Agência de Inovação e Empreendedorismo e pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – NidusTec, o projeto será executado de forma integrada ao longo de 2025, alinhando suas atividades aos calendários acadêmicos e de inovação da Universidade.

A implementação do CIEU ocorrerá utilizando-se da infraestrutura já existente nos três campi, incluindo coworkings da Agência i9, laboratórios, salas multiuso, auditórios e ambientes makers. A execução contará com a colaboração de professores, estudantes, pesquisadores, membros das Empresas Juniores, equipes da incubadora NidusTec, colaboradores dos espaços makers e coworkings, além de parceiros institucionais e representantes do setor produtivo.

Entre os objetivos centrais do CIEU estão o estímulo à pesquisa aplicada, o fomento a parcerias estratégicas com o setor produtivo e o mercado, a proteção da propriedade intelectual, além da promoção da transferência de tecnologia. O centro oferecerá capacitações, mentorias e suporte direto aos projetos inovadores, garantindo que ideias acadêmicas possam evoluir para negócios sustentáveis e de impacto social.

Apoio financeiro da FAPEMIG fortalece projeto

A UNIFAL-MG foi contemplada pela Chamada FAPEMIG-SEDE Nº 018/2024 – VUEI – Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação: Criação ou Consolidação de Centros de Inovação e Empreendedorismo Universitário, obtendo recursos superiores a R$700 mil para a implantação e consolidação do CIEU. O resultado está disponível no site da FAPEMIG, no link: http://www.fapemig.br/media/Ato_de_Resultado.pdf.

A criação do CIEU despertou o entusiasmo na comunidade acadêmica e empreendedora da UNIFAL-MG, pois, de acordo com o projeto, o CIEU reforça “o papel estratégico da Instituição como catalisadora de oportunidades e como elo fundamental entre o conhecimento acadêmico e o desenvolvimento econômico e social regional e nacional”.

Fonte: UNIFAL-MG