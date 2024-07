Varginha participa pela primeira vez nos Jogos Escolares Paralímpicos de MG e conquista medalhas

A conquista das três medalhas é um feito inédito para o município.

Foto: Prefeitura de Varginha

Pela primeira vez, Varginha participa dos Jogos Escolares Paralímpicos de Minas Gerais, competição realizada em Governador Valadares. O atleta Luís Felipe Honorato, da Escola Estadual Pedro de Alcântara, categoria PCD S14 – Categoria 2, sagrou-se campeão nas provas 100m peito e 200m livre e foi vice-campeão nos 100m livre. A conquista das três medalhas é um feito inédito para o município.

Luísa Felipe participara do projeto-piloto de natação, iniciado pela professora da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, Angélica Leal, idealizadora do projeto de natação para pessoas com deficiência.. “Iniciamos este projeto há pouco tempo e estamos em busca de novos atletas PCD (pessoas com deficiência) para compor nossa equipe. Os treinos ocorrem às segundas, quartas e sextas na Semel”, afirma Angélica.

O professor Wagner Sartini, técnico da equipe de natação que acompanha a delegação na fase estadual dos Jogos Escolares disse que “estamos em Governador Valadares, participando dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2024, e pela primeira vez levamos um dos nossos alunos PCD para este evento. A expectativa inicial era apenas iniciar nossa inserção, mas, Luís conquistou um resultado inédito para nossa cidade. Hoje, continuam as competições de natação, para pessoas sem deficiência”.

Fonte: Prefeitura de Varginha