Varginha participa do Café com Prosa em Belo Horizonte

Nos dias 02 e 03 de abril de 2025, o Grande Teatro do Palácio das Artes foi palco de um evento histórico para a educação pública de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Varginha

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime MG) realizou o “Café com Prosa 2025”, marcando uma década de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da educação no estado.

Ao longo desses 10 anos, o evento se consolidou como um espaço essencial para o diálogo entre gestores, educadores e especialistas, promovendo discussões sobre os principais desafios e inovações na área da educação. Nesta edição especial, a Undime MG celebra o impacto transformador do “Café com Prosa”, que tem contribuído para a melhoria da qualidade do ensino e para a construção de um futuro

mais promissor para os estudantes mineiros.

Na manhã de quarta-feira, 02/04, aconteceu um dos momentos marcantes do evento onde foi feita homenagem ao ex-prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio de Melo, reconhecido por sua parceria com a Undime MG e por seu apoio à realização de projetos educacionais de grande relevância, como o RENALFA (Rede Nacional de Alfabetização). A iniciativa demonstra o compromisso do ex-prefeito com a educação pública e seu papel fundamental na construção de um legado positivo para as futuras gerações.

Outros ex-prefeitos de municípios mineiros também foram homenageados.

Também estiveram presentes ao evento, representando a SEDUC, a secretária municipal de Educação Juliana de Paula Mendonça e as coordenadoras Gisele Mendes, Ana Lúcia Prado e Gisele Martins.

Durante o painel sobre Avaliação na Alfabetização, a secretária de educação Juliana de Paula Mendonça destacou a importância das avaliações do Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada (CNCA), referendando o trabalho do Centro de Avaliação da Educação (CAEd). Sua participação ressaltou o papel crucial da avaliação no processo de alfabetização, enfatizando como os dados obtidos auxiliam

na elaboração de estratégias pedagógicas mais eficazes e direcionadas para as necessidades dos alunos.

O evento reafirma o compromisso da Undime MG em promover um ensino de qualidade para todos os estudantes do estado, construindo um futuro mais justo epromissor para as próximas gerações.

Fonte: Prefeitura de Varginha