Varginha participa de oficina sobre Plano de Ação do Programa VISA-CIS em Lavras

Foto: Tânia Corrêa

A equipe do Núcleo de Vigilância Sanitária (NUVISA) da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha participou, no dia 12 de junho, da oficina para elaboração do Plano de Ação do Programa de Apoio Técnico às Ações de Vigilância Sanitária Municipal via Consórcio Público de Saúde (VISA-CIS). A atividade foi realizada no município de Lavras, com organização da equipe do programa, em parceria com a SRS Varginha e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG).

Voltada para gestores e fiscais das Vigilâncias Sanitárias (VISAs) municipais da área de abrangência da SRS Varginha, a oficina teve como objetivo principal a construção colaborativa do plano de ação do programa, com base no diagnóstico situacional previamente realizado. O diagnóstico permitiu identificar as principais fragilidades das VISAs municipais da região.

Participaram do encontro as referências técnicas da Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SVS/SES-MG): Patrícia Maria de Faria e Silva, Ana Paula Campos da Silva Aramuni, Beatriz Oliveira Carvalho e Juliana Freitas Paula Pereira.

Entenda o Programa VISA-CIS

Instituído pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.799, de 2024, o Programa VISA-CIS prevê a criação de estrutura administrativa e de equipe multiprofissional nos Consórcios Intermunicipais de Saúde, com a finalidade de apoiar e executar ações de vigilância sanitária nos municípios. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação das VISAs municipais por meio de suporte técnico especializado, contribuindo para a harmonização de procedimentos e a regionalização das ações no estado.

Na Macrorregião Sul de Saúde, que abrange 50 municípios sob responsabilidade da SRS Varginha, o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras (CISLAV) foi o selecionado para conduzir a gestão do programa. Durante a oficina, foram apresentados os conceitos do programa, suas normativas e o panorama situacional da região.

As cinco microrregiões de saúde integrantes da SRS Varginha foram agrupadas em três áreas de atuação para fins do programa: Varginha-Três Corações, Lavras-Três Pontas e São Lourenço.

A equipe da SRS Varginha também apresentou as linhas de base e os indicadores que irão subsidiar a elaboração do plano de trabalho. Os participantes foram divididos em grupos para discutir as fragilidades identificadas e propor ações concretas com base nas evidências apresentadas.

O superintendente regional de Saúde de Varginha, Luiz Paulo Riceputi Alcântara, participou da mesa de abertura da oficina e abordou os conceitos do programa, destacando as competências de cada esfera no processo de implantação, execução e monitoramento das ações.

“Este encontro é fundamental para a organização das ações do VISA-CIS na região, garantindo o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos. Com o apoio técnico, a qualificação e a avaliação contínua da Superintendência, esperamos executar um serviço de qualidade para a população”, afirmou o superintendente.

