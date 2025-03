Varginha participa de Fórum de Mobilidade Urbana em Curitiba

Mais de 120 especialistas das áreas de transporte coletivo e trânsito do país para discutir os temas mais relevantes para o setor

Foto: Prefeitura de Varginha

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, que termina nesta quinta-feira (27/3), reuniu durante dois dias mais de 200 participantes para discutir temas relacionados ao futuro do transporte e do trânsito nas cidades.

A Prefeitura de Varginha está representada na 120ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários, Secretárias e Dirigentes de Mobilidade Urbana, que acontece em Curitiba (PR). Os servidores Eduardo Sepini, diretor do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), e Gledston Cardoso, Supervisor do Transporte Público, participam do Fórum que debate a inovação e segurança no Trânsito, com foco na melhoria da qualidade da mobilidade urbana, dos transportes e do trânsito.

O evento ocorre na Ligga Arena, simultaneamente ao Smart City Expo Curitiba 2025, maior evento de Cidades Inteligentes da América. Mais de 120 especialistas das áreas de transporte coletivo e trânsito do país para discutir os temas mais relevantes para o setor.

Organizado pela ANTP e a Urbs, o evento teve debates sobre as mudanças previstas na Política Nacional de Mobilidade Urbana, modelos de aquisição de ônibus, andamento do PAC de Mobilidade, segurança no trânsito, fiscalização eletrônica de velocidade e o papel das escolas públicas de trânsito e o risco relacionado à autorização de serviço de mototáxi nas cidades.

Fonte: Prefeitura de Varginha, com informações da Prefeitura de Curitiba