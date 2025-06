Varginha participa de Encontro de Mulheres Dirigentes da OAB

Programação contou com palestras inspiradoras, troca de experiências e reflexões sobre o papel feminino na liderança institucional da advocacia.

Foto: OAB Varginha

A OAB Varginha esteve representada no III Encontro de Mulheres Dirigentes de Subseções da OAB/MG, realizado entre os dias 23 e 25 de junho, na cidade de Araxá. A vice-presidente da Subseção, Roberta Figueiredo, a tesoureira Lorraine Portugal e a delegada da CAA Varginha participaram ativamente do evento, que reuniu mais de 500 advogadas de todo o estado de Minas Gerais.

O encontro, promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG), teve como propósito valorizar, fortalecer e dar visibilidade à atuação das mulheres nas diretorias das subseções da Ordem. A programação contou com palestras inspiradoras, troca de experiências e reflexões sobre o papel feminino na liderança institucional da advocacia.

A presença da comitiva de Varginha demonstra o compromisso da OAB local com uma advocacia mais inclusiva, representativa e participativa. “Participar desse encontro é reafirmar o valor da mulher advogada na construção de uma OAB mais forte e plural. Foi um momento de aprendizado, de troca e de reafirmação do nosso papel como líderes comprometidas com o futuro da advocacia”, destacou a vice-presidente Roberta Figueiredo.

A participação da OAB Varginha reafirma a importância da atuação coletiva e do protagonismo feminino nas estruturas da Ordem, fortalecendo a representatividade e a construção de uma advocacia mais justa e democrática em Minas Gerais.

Fonte: OAB Varginha