Varginha participa de Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em Três Pontas

Foto: SES-MG

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha esteve presente na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, realizada na Câmara Municipal de Três Pontas, na sexta-feira, 28/06.

A organização do evento foi feita pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Câmara Municipal e Conselho Municipal de Saúde. Foram convidados os coordenadores da atenção primária do município de Três Pontas e outros trabalhadores da saúde.

A edição teve como tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”. O coordenador de vigilância em saúde da SRS Varginha, Demétrio Junqueira, proferiu uma palestra na parte da manhã, com o título “Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde”.

Demétrio destacou a importância da educação permanente e o advento das tecnologias na saúde, citando exemplos como a telemedicina e educação a distância. “O grande desafio no momento atual, no campo da gestão do trabalho e da educação permanente, é a atualização dos servidores frente à diversidade e volume de informações existentes. Além da inteligência artificial e as sucessivas revoluções tecnológicas, que impõem desafios no sentido de que os municípios absorvam essas inovações para prestarem o melhor serviço possível à comunidade”.

O superintendente da SRS Varginha, Luiz Paulo Riceputti Alcântara, destacou que o tema da conferência é relevante na agenda da saúde, fortalecido com o recém instituído programa ministerial de Valorização da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no âmbito do SUS que, em Minas, será operacionalizado por meio do Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (PEGTES/MG).

“Permitindo qualificar, através da educação permanente, aqueles que atuam concretizando o direito à saúde no cotidiano da população, gerando impacto positivo na saúde, além de buscar maior integração entre os saberes advindos do ensino, do serviços de saúde e da comunidade. Ainda, permite não apenas dimensionar a força de trabalho do SUS, como adequá-la à necessidade do Sistema”, finalizou ele.

Os participantes discutiram, levantaram propostas e elegeram os delegados para a etapa estadual. A 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde acontece de 28 a 31 de agosto. Já a etapa nacional, com a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, será de 10 a 13 de dezembro.

Fonte: SES-MG