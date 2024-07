Varginha participa de Campeonato Brasileiro de Handebol em Caxambu

A competição reúne mais de 500 atletas na categoria mirim, destinada a competidores com até 12 anos.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe masculina de Handebol mirim de Varginha iniciou nesta quinta-feira (11) a participação no Campeonato Brasileiro de Handebol, que será disputado até este domingo, dia 14, em Caxambu, no Sul do estado.

A competição reúne mais de 500 atletas na categoria mirim, destinada a competidores com até 12 anos.

A equipe de Varginha enfrentará as equipes paulistas de São Bernardo do Campo e Atibaia; Nilópolis do Rio de Janeiro e as sul-mineiras São Lourenço e a anfitriã Caxambu.

Fonte: Prefeitura de Varginha