Varginha participa da maior feira de transporte coletivo da América Latina

Varginha está representada no Seminário Nacional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) 2024 – A REVITALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E A RECONQUISTA DO PASSAGEIRO. Essa foi a 37ª edição do evento, que começou na última terça-feira, 6, e se encerrou nesta quinta-feira, 8, na cidade de São Paulo.

Na oportunidade, todos os segmentos do transporte coletivo urbano, rodoviário e de fretamento se reuniram para conhecer desenvolvimentos e inovações tecnológicas, lançamentos da indústria e debater realidades e perspectivas para o setor. Com uma área de exposição de cerca de 25.000 m2 (área superior a 6 campos de futebol ou 37 quadras de tênis), o evento recebeu, entre participantes do Seminário e visitantes da feira LAT.BUS, quase 15.000 pessoas.

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito da Prefeitura de Varginha – DEMUTRAN, Gledston Cardoso explica que o Seminário Nacional NTU 2024 é realizado em paralelo com a LAT.BUS Transpúblico, Feira Latino-americana do Transporte, o maior evento em mobilidade urbana da América Latina, reunindo todos os segmentos do transporte coletivo urbano, rodoviário e de fretamento do Brasil e da região.

