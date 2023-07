Varginha Lidera Geração de Empregos na região com saldo positivo em junho, revela CAGED

Varginha fortalece sua posição como uma cidade em ascensão no cenário econômico regional

Foto: Prefeitura de Varginha

Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Varginha teve um excelente desempenho na geração de empregos formais durante o mês de junho de 2023.

A cidade registrou um saldo positivo de 337 vagas de empregos, posicionando-se como líder na região quando se trata de criação de novas oportunidades de trabalho.

Dentre os setores que mais contribuíram para esse resultado, destaca-se a agropecuária, que gerou um saldo de 170 vagas, seguido pela construção com 92 vagas. Os setores de serviços e indústria também tiveram desempenho positivo, fechando o mês com 40 e 19 vagas abertas, respectivamente. Por outro lado, o setor de comércio apresentou um saldo de 16 vagas no mesmo período.

Ao observar o acumulado do ano, de janeiro a junho, Varginha mostra-se ainda mais promissora, com um saldo positivo de 1.351 empregos gerados.

A secretária municipal de desenvolvimento econômico interina, Cinthia Silva, atribui esse crescimento expressivo na geração de empregos formais a uma política focada no desenvolvimento econômico, na desburocratização e no incentivo aos negócios. “Essas medidas têm proporcionado um ambiente propício para o crescimento sustentável das empresas no município, impactando positivamente o mercado de trabalho local” avalia a secretária.

Com esses resultados animadores, Varginha fortalece sua posição como uma cidade em ascensão no cenário econômico regional, atraindo investidores e abrindo novas perspectivas para os cidadãos em busca de oportunidades de trabalho estáveis e promissoras.

Esses números refletem a dinâmica econômica da cidade e apontam para a relevância de Varginha na criação de empregos formais, impulsionando o mercado de trabalho local.

Cidades do Sul de Minas que mais geraram empregos em junho:

1º Varginha: 337

2º Três Pontas: 275

3º Pouso Alegre: 268

4º São Sebastião do Paraíso: 188

5º Extrema: 177

6º Carmo da Cachoeira: 146

7º Muzambinho: 143

8º Machado: 125

9º Capetinga: 123

10º Lavras: 98

Fonte: Prefeitura de Varginha