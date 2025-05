Varginha lança site oficial do turismo em evento no Memorial do ET

Site conta com atrativos turísticos, eventos culturais, Rota do ET, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cafeterias, negócios, hotéis, entre outros.

Foto: SETEC Varginha

Na noite desta terça-feira, 14 de maio, a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, realizou o lançamento oficial do site do turismo da cidade. O evento aconteceu no Memorial do ET, um dos principais pontos turísticos do município, e contou com a presença do prefeito de Varginha, além de autoridades locais e secretários municipais.

Durante a cerimônia, o prefeito Leonardo Ciacci destacou a importância da nova plataforma digital como ferramenta para impulsionar o turismo em Varginha. “Esse site será um canal direto para divulgar os atrativos turísticos da cidade, facilitar o acesso às informações e fortalecer o setor”, afirmou.

A secretária municipal de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, também ressaltou o papel estratégico de Varginha como polo turístico regional. Segundo ela, o novo site reúne informações sobre pontos turísticos, eventos, gastronomia, hospedagem e serviços, proporcionando uma experiência completa tanto para moradores quanto para visitantes.

O site foi desenvolvido em parceria com o jornalista Agnaldo Montesso, colaborador da Fundação Cultural de Varginha, e será continuamente alimentado e atualizado pelo servidor da Secretaria de Turismo, Luiz Felipe Michelotto.

O portal já está no ar e pode ser acessado pelo endereço: https://turismo.varginha.mg.gov.br.

Com o lançamento, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do turismo local, apostando na inovação e na valorização das riquezas culturais e naturais do município.

Fonte: SETEC Varginha