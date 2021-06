Varginha lança o REFIS 2021

Programa possibilita os munícipes, que têm débitos com a cidade, que regularize suas dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2020. Conforme a prefeitura, será possível parcelar os débitos em até 12X.

A Prefeitura de Varginha lançou, nesta terça-feira (1º), o Programa de Regularização Fiscal – REFIS 2021 -, que possibilita os munícipes, que têm débitos com a cidade, que regularize suas dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2020. Por meio do programa, será possível parcelar os débitos em até 12 vezes, com 100% de descontos na multa e juros de muro, desde que, a parcela não seja inferior a R$ 75,00.

Caso a dívida já esteja parcelada, o residente poderá, ainda, acompanhar outros benefícios do REFIS. Segundo a prefeitura, essa é uma das ações de vários eixos dos programas de governo da atual gestão municipal. Ações essas, denominadas por “Vida Nova Varginha”.

Para mais informações acesse: https://parcelamento.cidadao.conam.com.br/varginha ou ligue: 3690-1431 (setor de dívida ativa) ou 3222-9250 (setor de arrecadação).