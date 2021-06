Varginha lança campanha “Vacina Solidária” visando arrecadação de alimentos para famílias carentes

Campanha busca a mobilização para arrecadação de alimentos não perecíveis, com o objetivo de auxiliar famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social . Processo acontecerá, a partir da próxima segunda-feira (21), no momento da vacinação em formato drive-thru, em frente ao Inprev.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, em parceria com o Tiro de Guerra 04/034, aderiu à campanha “Vacina Solidária”, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), juntamente com a Associação Mineira de Municípios (AMM). A campanha busca a mobilização para arrecadação de alimentos não perecíveis, com o objetivo de auxiliar famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social em todo o estado.

Em Varginha, a campanha terá início nesta segunda-feira (21). A coleta será realizada no momento da vacinação contra a Covid-19, no formato drive-thru, localizado em frente a sede do Inprev, na Vila Paiva. O horário para coleta será o mesmo do processo de imunização, ou seja, das 15h às 20h. O recolhimento será realizado por atiradores do Tiro de Guerra, que se revezarão em dois turnos, devidamente uniformizados e seguindo os protocolos sanitários do município.

Divulgação Prefeitura de Varginha

Para participar, basta as pessoas levarem, no momento da vacinação, 1kg de alimento não perecível, que será destinado às entidades devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEHAD), que farão a distribuição para as famílias.

De acordo com a prefeitura, a campanha não se trata de algo amplo para arredação de alimentos. A operação será feita apenas àquelas pessoas que precisam sair de casa para vacinar.