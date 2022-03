Varginha: IPTU 2022 começa a ser pago em maio

Imposto normalmente com vencimento em abril, neste ano, foi adido para maio. Segundo a administração municipal, a medida foi tomada visando auxílio à população que, de acordo com a prefeitura, vem enfrentando diversas altas em produtos básicos.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Varginha será pago a partir do mês de maio. Normalmente com vencimento em abril, neste ano, o prefeitura decidiu adiar o prazo do pagamento do IPTU.

Segundo a administração municipal, a medida foi tomada visando auxílio à população que, de acordo com a prefeitura, vem enfrentando diversas altas em produtos básicos.

Ainda conforme a prefeitura, os 75 mil carnês começarão a ser distribuídos na segunda quinzena de abril, seguindo o grupamento do calendário.

Vale ressaltar que, quem não receber o carnê impresso pelos Correios poderá retirar no site https://www.varginha.mg.gov.br ou pessoalmente na sede da Prefeitura, na Rua Júlio Paulo Marcelini, 55, Vila Paiva.

A prefeitura destacou, ainda que, quem optar por pagar à vista terá 10% de desconto. A diferença nos valores refere-se ao percentual correspondente ao IPCA acumulado entre os meses de janeiro e dezembro de 2021, de acordo com o Decreto nº 10.850 de 21 de janeiro de 2022.

Valores até R$ 75,00 poderão ser pagos à vista – cota única;

até R$ 150,00 em duas parcelas ou cota única;

até R$ 225,00 em até três parcelas ou cota única;

até R$ 300,00 em quatro parcelas ou cota única;

até R$ 375,00 em até cinco parcelas ou cota única;

até R$ 450,00 em até 6 parcelas ou cota única;

até R$ 525,00 em até sete parcelas ou cota única

acima de R$ 525,00 poderá ser parcelado em até oito vezes ou cota única.

Confira a tabela dos vencimentos: