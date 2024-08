Varginha intensifica combate à dengue mesmo diante do resultado do 3º LIRAa

O 3º LIRAa desse ano classificou o município como BAIXO RISCO sendo os depósitos predominantes vasos de plantas.

Foto: Fabio Marchetto

A Prefeitura de Varginha informa que está realizando o fumacê em locais onde foram registrados casos de dengue no município. O UBV veicular vai se estender até pelo menos a próxima terça-feira (27). O UBV costal é realizado ininterruptamente pelas regiões da cidade.

A Vigilância Ambiental reforça a necessidade da população redobrar os cuidados da prevenção dos focos dos mosquitos transmissores de arboviroses como:

Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia ou gel umidificante;

Guardar garrafas com a boca virada para baixo;

Limpar sempre as calhas dos canos;

Não jogar lixo em terrenos baldios;

Colocar o lixo sempre em sacos fechados;

Manter baldes, caixas d´água e piscinas sempre tampados;

Evitar as plantas aquáticas e ter muito cuidado com as bromélias;

Verificar com frequência o recipiente de degelo da geladeira.

As pessoas também devem usar repelente.

O 3º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti – LIRAa – desse ano realizado nos dias 19, 20, e 21 classificou o município como BAIXO RISCO sendo os depósitos predominantes vasos de plantas.

O Setor de Vigilância Ambiental em conjunto com outras Secretarias do Município, realiza diversas ações como mutirão de limpeza, colocação de tampas em caixas d’ água de residências abandonadas ou de pessoas carentes, intensifica vistorias nos bairros com maiores números de focos encontrados no LIRAa entre outros.

A orientação para toda a população é para redobrar os cuidados em qualquer época do ano, pois até mesmo no período mais frio a dengue se faz presente, alerta Vânia Aparecida Silvério Nobre, encarregada do Setor de Vigilância Ambiental.

Fonte: Prefeitura de Varginha