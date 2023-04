Varginha: Inscrições para curso de Calceteiro

O objetivo do curso é capacitar mão de obra para atuar no segmento de construção civil.

A prefeitura de Varginha em parceria com a empresa RX Construtora e o Senai, inicia a seleção de candidatos para o curso gratuito de Calceteiros. O objetivo do curso é capacitar mão de obra para atuar no segmento de construção civil.

Os alunos que obtiverem bom desempenho poderão ser contratados para trabalhar na RX Construtora. Já os profissionais que não forem selecionados, serão incluídos no Banco de Currículos da Prefeitura de Varginha.

Como se inscrever:

Para se inscrever, o candidato deve ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental e enviar seu currículo até dia 28 de abril no email abaixo:

Email: rh@rxconstrutora.com.br

Ou deixar currículo nos endereços abaixo.

– Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Rua José Gonçalves Pereira, nº 129, 2º andar- Vila Pinto, das 9h às 17h.

– RX Construtora- Av. José Gonçalves Tristão, 2150- Bairro Aeroporto. Horário: 8h às 18h. Telefone: (35) 98412 2965-

Seleção e início do curso:

O processo de seleção para participar do curso, será por meio de avaliação curricular análise de perfil realizada pela empresa RX Construtora.

O curso terá início dia 02 de maio de 2023, com carga horária de 100 h (teoria e prática), e será realizado pelo Serviço de Aprendizagem Nacional – SENAI/FIEMG.

