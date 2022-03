Varginha inicia processo de produção de energia elétrica fotovoltaica em escolas municipais

De acordo com a prefeitura, a primeira usina solar da administração municipal, em parceria com a Secretaria de Educação, que teve sua obra concluída, foi na escola Professor Wanderlei Bueno de Oliveira, no bairro Carvalhos.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Varginha iniciou, nesta segunda-feira (14), a produção de energia elétrica fotovoltaica em escolas e creches do município. De acordo com a prefeitura, a primeira usina solar da administração municipal, em parceria com a Secretaria de Educação, que teve sua obra concluída, foi na escola Professor Wanderlei Bueno de Oliveira, no bairro Carvalhos.

Ainda conforme a prefeitura, com potência de 97 KWp em seus 222 módulos fotovoltaicos, estão sendo gerados 12.000 Kwh, correspondendo a 25 % do consumo total de energia da Secretaria de Educação.

Segundo o coordenador do projeto, Pedro Gazzola, outras cinco usinas já estão em fase de conclusão das obras, de um total de 25 escolas e creches municipais, em ritmo programado de conclusão para o segundo semestre desse ano.

“Estamos no caminho da sustentabilidade, com uma fonte energética limpa, totalmente renovável e infinita que é o sol” – disse o prefeito de Varginha, Vérdi Melo. De acordo com o prefeito, todos os prédios da Secretaria de Educação vão receber a energia fotovoltaica.