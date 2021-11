Varginha inicia aplicação de dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais

Segundo a administração municipal, o objetivo é ampliar a imunidade dos populares tendo em vista a redução dos efeitos das vacinas e maiores riscos das complicações voltadas à doença.

Redação CSul/Foto: Marcelo Barbosa/Imprensa-MG

A Prefeitura de Varginha comunicou, nesta quinta-feira (18), o início da vacinação de reforço para a população de 18 anos ou mais, que tenha recebido a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo a administração municipal, o objetivo é ampliar a imunidade dos populares tendo em vista a redução dos efeitos das vacinas e maiores riscos das complicações voltadas à doença.

Vale ressaltar que, conforme o Ministério da Saúde, o intervalo de tempo para aplicação da dose de reforço da vacina foi reduzido dos atuais seis meses para cinco meses.

Ainda de acordo com a pasta, vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, a Pfizer, de maneira alternativa a Janssen ou AstraZeneca, independente do esquema vacinal primário.

As doses de reforço estão disponíveis nas unidades de vacinação: UBS Mont Serrat, UBS Imaculada, UBS Sion, UBS Jardim Colonial, Policlínica Central e Drive Thru. A vacinação acontece segunda a sexta das 15h às 20h e no sábado das 7h30 às 16h.

A prefeitura também informou que, de forma excecional, a Policlínica Central não estará funcionando para aplicação da vacina. A etapa de imunização acontecerá de forma drive-thru, no alto da Vila Paiva.