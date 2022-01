Varginha inaugura novas sedes da Central de Vacinas e Vigilância Ambiental

Espaços serão concentrados no antigo prédio da Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Pastor. De acordo com o prefeito Vérdi Melo, o local passou por grande reforma e ampliação para atender os dois serviços.

Redação CSul/Foto destaque: Prefeitura de Varginha

Varginha inaugurou, nesta terça-feira (18), as novas sedes da Central de Vacinas e da Vigilância Ambiental, ambas concentradas no antigo prédio da Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Pastor.

De acordo com o prefeito Vérdi Melo, o local passou por grande reforma e ampliação para atender os dois serviços. Ainda conforme o chefe do Executivo, ambos se completam, tendo em vista a prevenção, seja através da vacinação ou de campanha no combate ao mosquito Aedes Aegypti – mosquito transmissor da dengue -. Ainda em sua fala, Vérdi agradeceu ao apoio de todos que caminham junto à administração municipal.

De acordo com a prefeitura, o principal objetivo da mudança foi centralizar o atendimento à população visando a demanda da vacinação em horários diferenciados e abrangentes. Ainda conforme a assessoria da administração municipal, com maior demanda de horários para vacinação, pais e responsáveis poderão levar seus filhos em turnos variados. Vale ressaltar que Varginha começou a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos nesta segunda-feira (17).

A prefeitura enfatizou, ainda, o espaço para armazenamento e distribuição de vacinas. “A Central de Vacinas, além da vacinação de crianças até idosos, vai funcionar como um ponto de armazenamento e distribuição de vacinas para às Unidades de Saúde do município”, disse o superintendente de combate à Covid-19, Luiz Carlos Coelho.





Vigilância Ambiental

No mesmo prédio, funcionará o setor de Vigilância Ambiental que atua na detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, competindo-lhe as ações de vigilância, prevenção e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores, dos acidentes por animais peçonhentos e venenosos, bem como a vigilância das populações humanas expostas aos fatores de risco ambientais não biológicos.





Além do prefeito de Varginha, a cerimônia também contou com as presenças do vice-prefeito Leonardo Ciacci; do padre João Batista; dos secretários municipais de Meio Ambiente, Joadylson Ferreira da Fazenda e Wadson Camargo; do secretário de Governo, Honorinho Ottoni; do secretário de Saúde, Armando Fortunato e dos vereadores Rodrigo Naves e Dudu Ottoni, além da presidente da Câmara Municipal, Zilda Silva.