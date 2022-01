Varginha implanta sistema de educação para atender alunos do Ensino Fundamental

O Opet Soluções Educacionais, lançado pela prefeitura, tem como objetivo ofertar a ‘Educação Cidadã’, pautada em valores como a ética, o conhecimento relevante, a cidadania, a sustentabilidade, a autonomia e a solidariedade.

A Prefeitura de Varginha lançou, nesta segunda-feira (24), o Opet Soluções Educacionais, que visa atender alunos do Ensino Fundamental I e II na cidade. O sistema tem como objetivo ofertar a ‘Educação Cidadã’, pautada em valores como a ética, o conhecimento relevante, a cidadania, a sustentabilidade, a autonomia e a solidariedade.

O evento, que aconteceu no auditório do Grupo Unis, contou com as presenças do prefeito de Varginha, Vérdi Melo; do vice Leonardo Ciacci; da secretária de Educação, Gleicione de Souza, além de diretores, vice-diretores e supervisoras e coordenadoras pedagógicas das escolas e Cemeis da cidade. O seminário também contou com a presença de representantes da Editora Opet, de Curitiba-PR.

“O dia de hoje sem sombras de dúvida representa um marco para a educação municipal de Varginha, que passa a contar com um sistema de ensino de qualidade, uma atitude inovadora, que além da oferta de material apostilado aos nosso estudantes, oferece um conjunto de hipersensibilidades, com plataformas educacional, formação e professores, assessoria pedagógica dentre outras vantagens. Ganha a educação, ganham os alunos da rede municipal de Varginha”, disse Vérdi.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci parabenizou a direção da Seduc por, segundo ele, “estar promovendo uma verdadeira transformação no sistema de ensino, mesmo diante de todas as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19”.

“Este é um momento ímpar para a rede de educação municipal de Varginha, a implantação de um sistema de ensino. Queridos diretores, vice-diretores, supervisores e orientadores, educação é sinônimo de movimento, de desdobramento, de experimentações, e também de descobertas. Pensando nisso, não podermos engessar nossa educação com o apostilamento, mas sim utilizá-lo como mais um recurso que nos ajudará a conquista de uma educação diferenciada e de excelência para nossas crianças”, disse a secretária de Educação, Gleicione de Souza.

Segundo a prefeitura, foram investidos cerca de R$ 3 milhões no sistema de ensino, que irá atender os alunos Ensino Fundamental I e II, crianças de 6 a 14 anos, matriculada do 1º ao 5º e do 6º ao 9º anos.