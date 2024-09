Varginha gera mais de 2 mil empregos com carteira assinada no acumulado do ano

Com 21.471 admissões e 19.275 desligamentos, Varginha possui o saldo de 2.196 empregos gerados em 2024, até o mês de agosto.

Foto: Porto Seco Sul de Minas

Varginha fechou o mês de agosto com 447 novos empregos com carteira assinada e atinge a marca de 8.458 vagas criadas em 3 anos e 8 meses. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta sexta-feira, 27 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O destaque do mês de agosto foi o setor de Serviços, que teve o saldo de 408 novos empregos, seguido pela indústria (138), comércio (52), construção (-27) e agropecuária que obteve 58 admissões, mas 176 desligados, fechando com saldo de -118.

Se o mercado de trabalho de Varginha mantiver o ritmo, até o final de 2024, o município encerrará o ano com 9.556 vagas criadas nos últimos quatro anos. Com 21.471 admissões e 19.275 desligamentos, Varginha possui o saldo de 2.196 empregos gerados em 2024, até o mês de agosto.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, que constitui importante fonte de direito do trabalhador para comprovação de tempo de serviço.

Confira os números de empregos nos últimos anos:

2013: 161

2014: 801

2015: -1.009

2016: -305

2017: 752

2018: -83

2019: 588

2020: -412

2021: 2.513

2022: 2.199

2023: 1.550

2024 até agosto: 2.196

Fonte: Redação CSul, com informações de Caged