Varginha foi a cidade que mais exportou café em 2023 no Brasil

Foto: Porto Seco Sul de Minas

De acordo com o MDIC, Minas é o maior exportador de café do Brasil, tendo acumulado a receita de US$ 5,5 bilhões de janeiro a dezembro de 2023. As segunda e terceira colocações são ocupadas por Espírito Santo e São Paulo, com U$ 1 bilhão e US$ 897 milhões respectivamente.

Os municípios que mais exportaram café em Minas, no ano de 2023, foram: Varginha (US$ 1,5 bilhão), Guaxupé (US$ 892 milhões), Alfenas (US$ 402 milhões), Patrocínio (US$ 357 milhões) e Manhuaçu (US$ 334 milhões).

O Porto Seco Sul de Minas, através de suas redes sociais, compartilhou que se orgulha em fazer parte da cadeia logística do café em Minas Gerais e colaborar para que ela ocorra de forma ágil e eficiente!

Estados maiores produtores

Minas Gerais é o maior estado produtor de café do Brasil, respondendo por cerca de 50% da produção nacional e é uma das principais fontes de cafés especiais do país.

Praticamente 100% das plantações são de café Arábica, cultivado em quatro regiões produtoras: Sul de Minas, Cerrado de Minas, Chapada de Minas e Matas de Minas, que exportam seus cafés pelos portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória.

Espírito Santo é o segundo maior estado produtor de café do país e o principal produtor de Conilon (Robusta).

Com plantações de café Conilon nas áreas mais quentes ao norte, região chamada de Conilon Capixaba, e de Arábica ao sul, região conhecida como Montanhas do Espírito Santo, o estado é grande fornecedor do mercado brasileiro e escoa seus cafés especiais pelo porto de Vitória.

O estado de São Paulo é um dos mais tradicionais no cultivo de café. Sua produção é exclusivamente de Arábica, distribuída em duas regiões: Mogiana e Centro-Oeste Paulista, que alternam fazendas com pequenas propriedades e produzem cafés especiais em áreas específicas. São Paulo abriga o porto de Santos, que escoa cerca de 2/3 das exportações de café do Brasil.

O estado da Bahia está localizado na região nordeste do Brasil, de clima quente e temperaturas mais altas. São duas as regiões produtoras de café no estado: Planalto da Bahia e Cerrado da Bahia, onde se cultiva Arábica. Ao sul do estado também há áreas onde se produz café Conilon (Robusta).

O Paraná é o estado produtor de café localizado mais ao sul do país. Apenas café Arábica é cultivado em plantações adensadas, que usam variedades adequadas ao clima mais frio da região. Outrora o maior estado produtor do país, vem recuperando sua produção com forte ênfase no cereja descascado.

O estado de Rondônia se localiza na região norte do país. Com uma produção anual de aproximadamente 2 milhões de sacas, o estado produz exclusivamente café Conilon (Robusta). A cafeicultura é tradicional e familiar, com pequenas propriedades.

Fontes: Porto Seco Sul de Minas / Cafés do Brasil