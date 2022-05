Varginha fica entre as quatro finalistas do “XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor”

Mais de 200 municípios escreveram seus projetos para concorrerem ao prêmio, que se dividiu em oito categorias.

O município ficou entre as quatro finalistas na etapa estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, na categoria Empreendedorismo na Escola. A premiação aconteceu na sexta-feira (29) na sede do Sebrae, em Belo Horizonte.

Ao todo, mais de 200 municípios escreveram seus projetos para concorrerem ao prêmio, que se dividiu em oito categorias. As cidades selecionadas passaram por critérios e visitas técnicas para avaliação dos projetos inscritos. Varginha foi finalista na categoria Empreendedorismo na Escola, ficando entre as quatro selecionadas no estado de Minas Gerais.

Varginha concorreu ao Prêmio com o projeto ODS na primeira infância: experiências lúdicas digitais e consiste em qualificar docentes de acordo com as demandas contemporâneas, produzindo materiais didáticos digitais para as atividades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Representando o prefeito de Varginha Vérdi Melo, o vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, parabenizou o Sebrae por mais uma edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor e destacou seus agradecimentos a toda equipe municipal que não mediu esforços para que o projeto ficasse em ótima colocação entre as quatro do estado de Minas Gerais em sua categoria.

Além do vice-prefeito Leonardo Ciacci, a secretária de educação, Juliana Mendonça e a assessora Cinthia Silva, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também participaram da cerimônia de premiação.

Segundo a secretária municipal de educação, Juliana Mendonça, eventos como estes valorizam a educação, nos desafiando a propor novas metodologias de trabalho, buscando o desenvolvimento do empreendedorismo em todas as etapas da escolaridade.

Para a assessora de desenvolvimento econômico, Cinthia Silva, a premiação do Sebrae é importante, pois reconhece as boas práticas dos gestores municipais, e promove uma excelente troca de experiências entre os municípios. Além do Empreendedorismo na Escola, Cinthia também destaca que os temas desburocratização, Cidade Empreendedora e Liberdade Econômica tem avançado em Varginha.

Durante a cerimônia de premiação, Varginha foi contemplada pelo Sebrae, com um notebook para uso na Sala Mineira do Empreendedor.

O evento também contou com a presença do governador de Minas Gerais Romeu Zema e autoridades estaduais.