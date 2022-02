Varginha fecha 2021 com saldo positivo de 2.515 novas vagas, diz Caged

O município contabilizou 22.250 admissões contra 19.735 demissões. O setor que mais gerou empregos no ano foi o de serviços, com saldo de 937 vagas.

Redação CSul/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Conforme dados emitidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta semana, o saldo de empregos formais ficou no zero em dezembro, em Varginha. Ainda de acordo com os dados, o município registrou 1.602 contratações e 1.602 demissões.

O setor de comércio registrou um saldo positivo em dezembro, movido principalmente pelas vendas de fim de ano, o setor contabilizou 134 novas oportunidades de trabalho. Foram 497 contrações contra 363 desligamentos. Outros setores com saldos positivos foram os de construção e agropecuária, com 59 e 11 novos postos de trabalho, respectivamente.

Contudo, o setor de serviços teve o pior desempenho, sendo 721 admissões contra 912 desligamentos, ou seja, um saldo negativo de 191 vagas. Em seguida, o setor de indústria com -13 postos de trabalho.

Saldo positivo no ano

Varginha concluiu 2021 com saldo positivo de 2.515 novas vagas, ficando atrás de Extrema com 5.096, Poços de Caldas com 3.233 e Pouso Alegre com 2.909.

O município contabilizou 22.250 admissões contra 19.735 demissões. O setor que mais gerou empregos no ano foi o de serviços, com saldo de 937 vagas. Na sequência, o comércio com 718 vagas, indústria com 533 vagas, construção com 247 vagas e agropecuária com 80 vagas.

2022 deverá ser de avanços

Tudo indica que 2022 será um ano promissor. Isso porque o prefeito de Varginha, Vérdi Melo assinou contratos com 12 novas empresas que, deverão ser instaladas no município, outras cinco estão em expansão. Segundo o chefe do Executivo, deverão ser gerados mais de 1.000 postos de trabalho diretos, mais os indiretos, no município, com mais de R$ 300 milhões de investimento a longo prazo e mais de R$ 1,4 bilhão de faturamento neste ano.

“Mesmo com a pandemia conseguimos equilibrar nossa economia, e agora celebramos a vinda de novos investimentos ”, disse o prefeito na ocasião. Na ocasião o prefeito, também reafirmou que a chegada destas empresas é o primeiro passo para que outras possam também vir.