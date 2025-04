Varginha Esporte Clube não terá futebol de base em 2025

O VEC está promovendo ajustes em sua estrutura física e instrucional com o objetivo de atender aos requisitos necessários para se tornar um clube formador reconhecido pela CBF.

Foto: Redes Sociais/VEC na base

Na última semana, por meio de uma nota de esclarecimento, em suas redes sociais, o Varginha Esporte Clube anunciou que, durante este ano de 2025, o clube não realizará atividades relacionadas ao futebol de base.

A decisão faz parte de um processo estratégico de reestruturação. O clube está desenvolvendo uma nova abordagem metodológica para o trabalho com as categorias de base, considerando as diferentes fases e estágios do processo de formação de atletas.

Paralelamente, o VEC está promovendo ajustes em sua estrutura física e instrucional com o objetivo de atender aos requisitos necessários para se tornar um clube formador reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Este processo também inclui a captação de novos recursos financeiros que garantirão a sustentabilidade e a qualidade dos projetos voltados à base no médio e longo prazo.

“Contamos com a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento do futebol em Varginha e com a formação responsável de jovens atletas.”

Fonte: Varginha Esporte Clube