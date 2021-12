Varginha entra no páreo por distribuidora da Heineken na cidade

Além de Passos, São Sebastião e Três Corações, município, segundo secretário de Desenvolvimento Econômico, também está no páreo para instalação da empresa na cidade.

Após a Cervejaria Heineken anunciar que está procurando um novo espaço para instalar uma nova fábrica em Minas Gerais, tendo em vista que, a instalação em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, não foi oficializada, várias cidades do Sul de Minas demonstraram interesse na instalação da cervejaria.

Além de Passos, São Sebastião do Paraíso e Três Corações também entraram na corrida pela cervejaria. No caso de Passos, em postagem nas redes sociais, o município garantiu muita água e área industrial ampla e se disse preparado para receber a unidade.

Já São Sebastião do Paraíso ressaltou a presença de água de qualidade e infraestrutura. Por outro lado, Três Corações, através do prefeito Nadico Vilela, esteve em reunião na sede da cervejaria para iniciar as negociações.

A Heineken, por sua vez, disse que em breve anunciará a nova sede. Segundo a própria cervejaria, o empreendimento visa a geração de 350 empregos diretos e investimentos de quase R$ 2 bilhões.

Varginha entra no páreo

Nesta quinta-feira (22), em entrevista ao Blog do Madeira, o secretário Desenvolvimento Econômico de Varginha, Juliano Cornélio confirmou que a cidade está no páreo desde o anúncio feito pela Heineken.

“Desde o dia do anúncio fomos pra cima, com apoio do InvestMinas – antigo INDI e já em tratativas com a direção e enviando informações. Temos também o apoio da Secretaria de Estado tendo em vista que Varginha possui muitos dos requisitos exigidos pela empresa. Sabemos que não é fácil, pois dezenas de municípios estão no páreo. Mas Varginha tem muitas vantagens e chances reais” – disse Cornélio.

Ainda conforme o secretário, Varginha está em contato permanente e, além disso, as informações solicitadas pela empresa foram devidamente encaminhadas. Juliano ressaltou que, “Varginha está firme oferecendo as nossas potencialidades e fortalezas da cidade”.