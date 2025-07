Varginha e região registraram chuva de granizo nesta sexta

Fenômeno climático surpreende moradores de diversas cidades e provoca alterações nas rodovias da região..

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na tarde desta sexta-feira (25), uma forte chuva acompanhada de ventania e granizo atingiu Varginha e diversas cidades do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. O temporal começou por volta das 16h e surpreendeu moradores com sua intensidade e rápida formação.

Em Varginha, a mudança no tempo foi repentina. Por volta das 15h30, o céu escureceu rapidamente com nuvens carregadas, e a temperatura caiu bruscamente. Em seguida, a chuva teve início acompanhada de fortes rajadas de vento.

Cidades como Monte Santo de Minas, Guaxupé, Muzambinho, Andradas, Monte Belo, Senador Amaral, Santa Rita de Caldas, Ouro Fino e Cambuí também foram afetadas, registrando queda de granizo em diferentes intensidades. Segundo informações, pelo menos 17 municípios foram atingidos por esse fenômeno.

Nas rodovias da região, o impacto foi pontual, mas notável. Na BR-381 (Fernão Dias), na altura de São Gonçalo do Sapucaí, motoristas relataram a presença de pedras de gelo na pista, como é possível notar na foto destaque. A concessionária Arteris Fernão Dias confirmou o ocorrido, mas informou que a situação foi rapidamente controlada, sem impacto significativo no tráfego ou necessidade de interdições.

Já a EPR Sul de Minas e a Vias do Café, responsáveis pelas rodovias MGC-491, MGC-146, MGC-290 e MG-455, também registraram episódios de granizo. No entanto, segundo as concessionárias, não houve registro de acidentes nem acionamentos relacionados às chuvas.

Em algumas cidades da região, as pedras de granizo atingiram também plantações de café, cobrindo as lavouras com uma espessa camada de gelo, como em Passos, Três Pontas, Monte Belo e outros locais. Segundo relatos de leitores, em Varginha, postos de gasolinas foram abrigos para carros se esconderem da chuva de pedra.

Previsão do tempo para o fim de semana

Apesar do temporal desta sexta-feira, o clima deve permanecer estável no final de semana. De acordo com o portal ClimaTempo, não há previsão de novas chuvas. O sábado (26) deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado, e a temperatura deve variar entre 24°C e 12°C. No domingo (27), a máxima sobe para 26°C, com mínima de 13°C e céu com poucas nuvens à noite.

Redação CSul