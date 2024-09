Varginha e região recebem cursos de Qualificação Profissional gratuitos

Governo Federal oferece cursos em Cambuí, Carvalhópolis, Divisa Nova, Itajubá, Machado, Pouso Alegre, São Thomé das Letras, Silvianópolis e Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

Estão abertas as inscrições para 21 cursos do Projeto Capacita em Rede, em Varginha e outras 8 cidades no Sul de Minas, com um total de 477 vagas disponíveis. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e podem ser feitas por meio deste link. Qualquer pessoa maior de 16 anos, com escolaridade a partir do ensino fundamental I (mesmo incompleto), pode se inscrever.

A seleção será realizada por Ordem de Inscrição. Todos os cursos são gratuitos e presenciais, com carga horária de 50 horas, garantindo que os participantes saiam aptos a exercer a habilidade adquirida. Os certificados serão emitidos pelo Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS).

O Capacita em Rede é um projeto do governo federal, executado pelo IFSULDEMINAS e fomentado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC). A ação conta com a parceria da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Para a execução do projeto, os regionais da CNBB identificam as demandas de cada localidade, garantindo que os cursos atendam às necessidades de mão de obra específicas de cada região. O portfólio de cursos oferecidos é bastante amplo, abrangendo áreas como produtor de derivados do leite, primeiros socorros na educação infantil, comunicação em mídia, eletricista, cuidador de idoso, costureira.

Ao todo, serão oferecidas 19 mil vagas em todo o Brasil, distribuídas entre 760 cursos nos 19 regionais da CNBB. Cada regional oferecerá 40 cursos em 10 comunidades diferentes.

No Sul de Minas, nesta primeira oferta, estão sendo contempladas as cidades de Cambuí, Carvalhópolis, Divisa Nova, Itajubá, Machado, Pouso Alegre, São Thomé das Letras, Silvianópolis e Varginha.

Fonte: IFSULDEMINAS