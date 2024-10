Varginha e região recebem Curso de Salvamento Terrestre do Corpo de Bombeiros

Curso será realizado em Poços de Caldas, ⁠em Varginha; em Luminárias, na ⁠Universidade de Sorocaba e em Franco da Rocha/SP.

Foto: CBMMG

O 6º Comando Operacional de Bombeiros, comunica que iniciará em Poços de Caldas, o Curso de Salvamento Terrestre 2024 (CSTERR). Curso será realizado no período de 07 de outubro a 1º de novembro de 2024 e reunirá 29 alunos, dos quais 10 são de outros estados como Ceará, Distrito Federal, Amazonas, Tocantins, Sergipe, Pernambuco e Piauí. Este curso é uma iniciativa fundamental para capacitar os bombeiros a atuarem em situações de emergência em ambientes terrestres, com foco em salvamentos.

Os participantes passarão por um treinamento intensivo de 196 h/a que combina teoria e prática, abordando técnicas avançadas de salvamento em locais de difícil acesso, salvamento ferroviário, salvamento em caverna, busca e resgate em estruturas colapsadas e salvamento veicular.

O curso será realizado em diversos locais de Poços de Caldas, ⁠em Varginha; ⁠Pico do Gavião – Luminárias (área de treinamento da ESA do Exército Brasileiro), ⁠Gruta da Bruxa – Luminárias, ⁠Universidade de Sorocaba e na ⁠Escola Superior de Bombeiros do CBPMESP – em Franco da Rocha/SP.

O objetivo é formar agentes multiplicadores que possam atuar como instrutores em futuros cursos da corporação e das coirmãs, garantindo a excelência no atendimento à população.

Fonte: Corpo de Bombeiros